На «Азерсун Арене» подопечные Самира Алиева принимали Люксембург и выиграли 3:2.

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана провела свой третий матч в отборочном цикле чемпионата Европы-2025 и одержала первую победу.

Волевая победа нашей команды получилась весьма курьезной, если не сказать комедийной.

На 41-й минуте Нариман Ахундзаде открыл счет, реализовав пенальти. На 5-й добавленной минуте Райан Барбери после грубой ошибки голкипера Юсифа Иманова восстановил равновесие. На 54-й минуте Леон Эльшан вывел гостей вперед.

Странности начались к концу матча. На 88-й минуте люксембуржец Торрес умудрился отправить мяч в собственные ворота в ситуации, когда это было не так уж легко сделать.

А еще через три минуты сильно начудил голкипер гостей, фактически подарив мяч Агададашу Сальянскому. 3:2!

Напомним, в первых двух играх наша молодежка проиграла в гостях Сербии (0:2) и дома Северной Ирландии (0:1).

С 3 очками мы сейчас занимаем 5-е место в группе из шести команд. Также нас ждут матчи с Украиной и Англией.