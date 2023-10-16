Ильхам Алиев о приоритетах государства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района подчеркнул активные восстановительные работы, ведущиеся в Физули, других регионах Карабах а и Восточного Зангезура, финансируемые исключительно средствами Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня в Физули, городах, расположенных в других регионах Карабаха и Восточного Зангезура, ведется действительно широкомасштабная работа. Ее источником тоже является Азербайджан», — заявил глава государства.

Алиев выразил признательность узбекским партнерам за построенную школу и казахским — за строительство Центра творчества. Он также подчеркнул приоритеты государственного бюджета: «На первом месте – это расходы на армию, на втором – расходы на образование. Всегда в нашем бюджете у нас были эти два основных приоритета. Теперь мы вновь должны выделить средства на расходы на армию, потому что кулак всегда должен быть на месте. Однако в то же время сейчас основная часть средств уходит на восстановление Карабаха».

Президент высказал критику в адрес крупных государств, обвиняя их в попытках давления на Азербайджан: «Некоторые крупные государства недовольны нами. Потому что они привыкли, чтобы приходили и кланялись перед ними, а они – разрешали или не разрешали (...) Ведь когда говорят международная общественность, то имеется более 200 стран, 20-30 стран не могут считаться международной общественностью».

По теме разрушений в Карабахе, Алиев выразил свое недоумение по поводу использования средств, собранных армянами: «Они не только разрушили эти места (...) Когда смотришь на состояние этих сел, то спрашиваешь себя: ведь они каждый год собирали сотни миллионов долларов, организовывали телемарафоны в Лос-Анджелесе, во Франции. Куда же они потратили эти деньги? Надо, чтобы у них спросили».