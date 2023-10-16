Нетаньяху рассказал о новых нацистах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ХАМАС несет ответственность за безопасность гражданского населения в секторе Газа, включая израильских заложников и палестинцев, а также призвал международное сообщество к активным действиям против организации. Слова израильского премьера приводит BBC.

«ХАМАС – это новые нацисты. ХАМАС – это ИГИЛ, в некоторых случаях хуже, чем ИГИЛ. И точно так же, как мир объединился, чтобы победить нацистов, так же, как мир объединился, чтобы победить ИГИЛ, мир должен объединиться вокруг Израиля, чтобы победить ХАМАС. Это часть оси зла Ирана, «Хезболлы» и ХАМАС», — подчеркнул Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что ХАМАС стремится к уничтожению Израиля: «Их цель, открытая цель — уничтожить государство Израиль. Открытая цель ХАМАС — убить как можно больше евреев, и единственная разница в том, что они убили бы каждого из нас, убили бы каждого из нас, если бы могли».

В завершение своего выступления Нетаньяху отметил: «У них просто нет возможностей, но они убили 1300 гражданских лиц, что по американским меркам это как много, много, много нападений 11 сентября. Поэтому очевидно, что мы должны принять меры, чтобы победить ХАМАС и гарантировать, что подобное не повторится. Но это не только наша битва, это наша общая битва».