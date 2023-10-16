Путин: Байден — один из наиболее опытных политиков в мире

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы российских СМИ, подчеркнул необходимость для властей США учиться уважать другие государства и искать компромиссы.

«Главное заключается в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе и умение искать компромиссы», — сказал он, отсылая к политике США.

Также Путин охарактеризовал президента США Джо Байдена как одного из наиболее опытных мировых политиков. При этом, комментируя высказывания Байдена, Путин подчеркнул, что попытки подавить интересы России обречены на провал.

Президент РФ также посчитал, что политическим элитам США следует прислушиваться к русской поговорке «Век живи — век учись» и отказаться от попыток доминирования над другими странами.