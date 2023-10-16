В Швеции заявили о повреждении подводного кабеля неподалеку от ЧП на Balticconnector

В Балтийском море произошло повреждение кабеля связи между Швецией и Эстонией, сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передают российские СМИ.

Место инцидента совпадает с районом, где расположен газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель между Финляндией и Эстонией.

«В настоящее время мы не можем сказать, что повредило кабель», — приводит слова министра Yle.

Министр обороны Швеции Пол Джонсон подчеркнул важность этой инфраструктуры для страны.

8 октября было зарегистрировано падение давления в газопроводе Balticconnector, в связи с чем операторы газовой сети Финляндии и Эстонии выразили озабоченность. Президент Финляндии Саули Ниинистё предположил возможное внешнее воздействие как причину инцидента. Финская полиция подтвердила эту версию, сообщив о «внешних следах» в районе происшествия.