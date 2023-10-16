Тем временем представитель израильской армии заявил, что израильская сторона изучает сообщения о произошедшем.

По словам представителя министерства здравоохранения Газы, число погибших при предполагаемом авиаударе Израиля по Арабской больнице аль-Ахли достигло 500, передает Al Jazeera.

*** 21:34



Сотни людей погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. Как передает Al Jazeera, об этом сообщает Минздрав Газы.

Al Jazeera сообщает, что Арабская больница аль-Ахли, расположенная в центральной части сектора Газа, подверглась бомбардировке без какого-либо предварительного предупреждения, что привело к серьезным разрушениям, которые не позволяют больнице продолжать работу и предоставлять медицинские услуги тысячам людей.

По предварительным оценкам, от 200 до 300 человек погибли в результате израильского удара по больнице в центре города Газа, говорится в заявлении Министерства здравоохранения Палестины в Газе во вторник, отмечая, что многие люди все еще остаются под завалами, передает CNN.