ЦАХАЛ обещает долгую и изнурительную войну

Генерал-лейтенант и начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о том, что конфликт с ХАМАС может затянуться.

В письме военным, цитируемом Times of Israel, он написал: «Война будет тяжелой и долгой, и ЦАХАЛ победит в ней».

Он также подчеркнул, что, несмотря на нанесенный ущерб от ХАМАС, инициатива теперь на стороне израильской армии.

Конфликт между Израилем и ХАМАС, который начался 7 октября после атаки радикалов на израильские территории, продолжается более 10 дней. В результате столкновений погибли 1,4 тыс. человек в Израиле и более 3 тыс. в секторе Газа.