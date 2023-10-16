В Белом доме обсуждают возможность применения военной силы в случае, если ливанское движение «Хезболла» присоединится к войне в Газе и нападет на Израиль, используя свой огромный арсенал ракет, сообщили Axios три американских и один израильский чиновник, знакомые с ситуацией.

Если «Хезболла», базирующаяся в Ливане, присоединится к войне, это может привести к крупнейшему конфликту на Ближнем Востоке за десятилетия. Это также увеличит риск гражданских жертв в Израиле и Ливане и вероятность вступления США в конфликт.

Израильская армия, сейчас в основном сосредоточенная на Газе, столкнется с проблемами ведения войны на два фронта.

С начала войны в Газе 7 октября напряженность между Израилем и «Хезболлой» усиливается. Администрация Байдена через посредников посылала предупреждения «Хезболле» и Ирану не вмешиваться в конфликт.

Администрация Байдена отправила два авианосца и несколько кораблей в восточную часть Средиземного моря. Поездка Байдена в Израиль также была направлена на демонстрацию поддержки США Израилю и выражала беспокойство администрации относительно вступления «Хезболлы» в войну.

Два американских чиновника рассказали, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил арабским лидерам, что США серьезно настроены поддержать Израиль.

Вопрос о применении военной силы США в случае присоединения «Хезболлы» к войне рассматривался на нескольких заседаниях в Белом доме. Любое решение о применении силы будет принято в зависимости от масштаба атаки «Хезболлы» и способности Израиля отреагировать.

Официальные лица заявили, что Байден попросил Нетаньяху сохранять операции Армии обороны Израиля в Ливане максимально сдержанными и предупредил о возможном просчете, который может привести к серьезной эскалации в отношениях с «Хезболлой».