Министерство иностранных дел Иордании на своей странице в Х осудило удар по арабской больнице аль-Ахли в центре города Газа, повлекший, по разным оценкам, гибель сотен человек.

МИД обвинил в атаке ЦАХАЛ, в Армии обороны Израиля информацию об авиаударах в том районе не подтвердили.

Сразу же после заявления с осуждением разъяренная толпа попыталась взять штурмом израильское посольство в Аммане. Люди устроили поджоги по периметру забора и попытались поджечь само здание.

По предварительным данным, большая часть израильских дипломатов была эвакуирована из Иордании еще несколько дней назад.