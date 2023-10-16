В городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан люди вышли на протесты, передает Al Jazeera.

Как передает Al Jazeera, местные жители недовольны действиями руководства страны. По данным корреспондента телеканала, это самая крупная акция с начала войны Израиля с ХАМАС. Недовольные не хотят, чтобы президент автономии Махмуд Аббас встречался с президентом США Джо Байденом.

Силовики применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, утверждает Al Jazeera.

«Сцены полного хаоса. Идут уличные бои. Палестинская полиция с трудом контролирует ситуацию. Ситуация может стать очень страшной», — сообщает корреспондент информагентства.

Al Jazeera сообщает, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил запланированную встречу с президентом США Байденом после предполагаемого израильского удара по больнице в Газе.