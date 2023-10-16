Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с правительственной делегацией был вынужден срочно покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сирен воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, канцлера ФРГ отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО «Железный купол».