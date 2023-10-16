Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:36

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Можно не сомневаться, что документ будет принят и в последующих чтениях. Страшно ли это? И да, и нет. Большие державы не проводили ядерные испытания уже десятки лет. Россия в своей постсоветской истории не делала этого ни разу, Британия последний раз испытывала ядерные заряды в 1991 году, США - в 1992 году, Франция и Китай - в 1996 году. Десяток испытаний между 1998 и 2016 годами приходятся на Индию и Пакистан – по два, шесть – на Северную Корею.

Отсутствие испытаний – результат больше джентльменского соглашения, чем международно-правовой рамки, поскольку Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заключенный в 1996 году, подписали 186 страны, а ратифицировали только 178. Из тех государств, что владеют оружием, не подписали КНДР, Индия и Пакистан, а Египет, Израиль, Иран, Китай и США не ратифицировали его. ДВЗЯИ запрещает проводить ядерные испытания только под землей. Испытания в космосе, в атмосфере и под водой регулирует договор, заключенный в 1963 году. Его тоже подписали и ратифицировали далеко не все. И теперь Россия, отзывая ратификацию под ДВЗЯИ, как бы уравнивает ситуацию с США: дескать, вы не ратифицировали, ну вот, теперь и мы тоже. Тем более заявляется, что никаких испытаний не будет проводиться, пока западные страны не начнут первыми. На первый взгляд все это выглядит нестрашно. Но посмотрим на ситуацию пристальнее. После начала большой войны в Украине из Москвы постоянно доносятся разговоры о применении ядерного оружия. Причем их ведут как лидеры государства, так и придворные клоуны и пропагандисты. Сразу после нападения на Украину Путин заявил, что силы ядерного сдерживания переводятся «в режим особого боевого дежурства», намеренно поигрывая мускулами и давая понять Западу о серьезности своих намерений. Потом была история о переносе части тактического ядерного оружия в Беларусь. Телеграм-канал Дмитрия Медведева впору маркировать знаком «радиационная опасность» по количеству рассуждений на ракетно-ядерную тематику. В политических шоу, беспрестанно идущих на основных телеканалах, угрозы «жахнуть» звучат беспрестанно. Из свежего – гениальная идея Маргариты Симоньян взорвать атомную бомбу над Сибирью, чтобы нагадить врагам России.