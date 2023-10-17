Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:06

Ведение войн в современных постоянно меняющихся условиях заставляет армии разных стран перенимать опыт друг у друга. В очередной войне, вспыхнувшей на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС, можно ощутить отголоски 44-дневной Второй Карабахской войны. Вспоминается, в частности, то, как азербайджанская армия уничтожила сотни единиц армянской военной техники с помощью дронов-камикадзе и ударных беспилотников.

Присутствуют и другие параллели. Так, израильская армия, готовящаяся к масштабному наземному нападению на Сектор Газа с целью уничтожения ХАМАС, пытается защитить свои танки Merkava Mk-4 таким же способом, как это совсем недавно делала российская армия. На фотографиях с изображением израильских танков, сосредоточенных у границы с Сектором Газа, видно, что к башням самых мощных и современных в мире танков Merkava Mk-4 прикреплены металлические сетки для защиты от беспилотников, выпущенных с квадрокоптеров кумулятивных снарядов и противотанковых ракет. Мы хорошо помним, что подобные защитные экраны и металлические сетки впервые были использованы российской армией уже после 44-дневной войны. «Коуп-клетки» впервые появились на российской бронетехнике незадолго до полномасштабного вторжения на Украину в конце 2021 года. Появились они неслучайно: очевидно, что российские военные, увидев полную беззащитность армянских танков и другой военной техники перед атаками дронов-камикадзе в ходе Карабахской войны, учли этот негативный опыт и оснастили собственную боевую технику на первый взгляд совсем примитивной, но эффективной системой защиты - металлическими сетками. Помнится, что военные эксперты скептически отнеслись к этому новшеству, украсившему собой российские танки. Их опасения вскоре подтвердились: металлические сетки, прикрепленные к башням российских танков, оказались бессильны защитить последние от ударных беспилотников Bayraktar TB2 и высокоточных противотанковых ракет Javelin. Но позже, когда украинская армия начала массово использовать в войне квадрокоптеры, такая примитивная система защиты начала работать. Металлические сетки, закрепленные на башнях танков, в определенной степени действительно препятствовали попаданию кумулятивных снарядов, выпущенных с квадрокоптеров.

Когда российская армия приступила к широкомасштабному использованию тактики запуска кумулятивных ракет с квадрокоптеров, украинская армия, в свою очередь, также прибегла к использованию «коуп-клеток». В настоящее время российские военно-промышленные предприятия разрабатывают защитный экран из металлических сеток для защиты танков и другой бронетехники от ударов беспилотников. Правда, эти металлические сетки менее эффективны в плане защиты танков от ударов дронов и ракет, но более совершенной защитной системы изобрести пока что не удалось. И вот теперь израильская армия вынуждена использовать этот же примитивный метод для защиты собственных танков. Так, 7 октября, когда движение ХАМАС осуществило беспрецедентную по своей жестокости атаку на Израиль, ему удалось с помощью обычных квадрокоптеров вывести из строя танк Merkava Mk-4, считающийся самым мощным в мире. Известно, что боевики ХАМАС на захваченной ими военной базе подбили как минимум два таких танка и вывели из строя еще несколько.