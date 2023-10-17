Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 04:18

Процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, похоже, застопорился. Какого-либо прогресса не наблюдается, если не считать чисто символических жестов: отправка правительством Армении гуманитарной помощи во время землетрясения в Турции, участие Никола Пашиняна в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, а также несколько телефонных разговоров между двумя лидерами. Достигнутое соглашение об открытии границ двух стран для граждан третьих стран так и не было реализовано. Основными причинами замораживания процесса, направленного на нормализацию турецко-армянских отношений, являются, с одной стороны, отсутствие мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а с другой – нежелание Еревана открывать Зангезурский коридор. Официальная Анкара неоднократно заявляла, что от соблюдения этих условий зависит нормализация отношений Турции с Арменией.

Поскольку Азербайджан уже полностью восстановил свой суверенитет над Карабахом, окончательный мир теперь кажется ближе, чем было раньше. Официальный Баку заявляет, что для этого возникла историческая возможность; армянская сторона подтверждает, что подписание мирного соглашения состоится до конца текущего года. Но если мир между Азербайджаном и Арменией будет достигнут в ближайшие месяцы, можно ли ускорить процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией? Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил журналистам, что в процессе открытия сухопутных границ с Турцией прогресса нет. По его словам, достигнуты договоренности о пересечении границы гражданами третьих стран, однако турецкая сторона не торопится реализовывать это соглашение. «В этом плане мяч находится на турецкой стороне», - сказал Костанян. В заключение замминистра добавил, что Армения готова открыть границу не только для граждан третьих стран, но и для турецкого населения.

Между тем в статье турецкой редакции «Голоса Америки» со ссылкой на экспертов сообщается, что после того, как в прошлом месяце Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахом, у Турции не осталось серьезных препятствий для открытия границ с восточным соседом. Хусейн Багчы, глава Института внешней политики в Анкаре, говорит, что Турция может сыграть очень важную роль в экономическом развитии Армении. «Армяне должны выбрать между бедностью и процветанием. Дальнейшее упрямство и откладывание достижения мира означает большую бедность, а открытие границ и региональных коммуникаций принесет процветание», - сказал он, имея в виду Зангезурский коридор. Соли Озель, профессор международных отношений Университета Кадир Хас, считает совершенно непонятным тот факт, что Европейский Союз, в частности Франция и Германия, не заинтересованы в посреднической роли Турции в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. «Несомненно, что Европа, особенно Франция, должна сотрудничать с Турцией, если она действительно хочет помочь Армении и вывести ее из сферы влияния России», — полагает он.