Россия нанесла ракетный удар по городу Запорожье
Российская армия во втором часу ночи нанесла ракетный удар по Запорожью. Как сообщает ВВС со ссылкой на украинские источники, одна из ракет попала в жилой дом, как минимум два человека погибли.
«В результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом. К большому сожалению, есть жертвы и пострадавшие: на данный момент известно о двоих погибших, есть раненые и травмированные», — написал в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Украинские мониторинговые каналы сообщают, что всего ракет было шесть. Куда попали остальные пять, пока не сообщается. Информации о типе ракет тоже пока нет.