Джемаль Бустани, автор haqqin.az 04:54

Боевые действия в Судане, продолжающиеся без малого полгода, не показывают никаких признаков ослабления. Отчасти это происходит потому, что в битву включились два тяжеловеса Персидского Залива – Эр-Рияд и Абу-Даби. Дружба Эмиратов с мятежным суданским генералом Мохамедом Хамданом Дагало, он же Хемедти, началась, как утверждают американские разведчики и дипломаты, в 2018 году, когда Абу-Даби щедро заплатили лидеру суданского ополчения за отправку тысяч бойцов на юг Йемена в рамках военной кампании ОАЭ против повстанцев-хуситов.

Но, на мой взгляд, все началось раньше как минимум на два года, когда Хамедти сумел доказать эмиссарам из Эмиратов, что именно он и есть та фигура, которая может помочь им в продвижении в Ливии их ставленника, пророссийского фельдмаршала Халифы Хафтара. Конечно, сейчас плюс-минус два года тесных отношений принципиальной роли не играют, хотя и проливают дополнительный свет на некоторые события тех лет. Именно тогда же и возник этот странный альянс Эмираты – российская ЧВК «Вагнер» - бывший торговец верблюдами Хемедти, а теперь командующий силами быстрого реагирования Судана, RSF. В основе которого мутные операции вокруг незадекларированного суданского золота, приносящие прибыль всем трем сторонам. Сравнивая две карты – ту, где в Судане наиболее сильны позиции RSF, и ту, на которой обозначены экономические интересы Эмиратов, сразу в глаза бросается странное совпадение: мега-проект ОАЭ порт Абу-Амама на Красном море, стоимостью шесть миллиардов долларов, которые выделила на его реализацию Abu Dhabi Ports Group, и тысячи гектаров богатых сельскохозяйственных угодий вокруг него, эксплуатируемых фондами развития и корпорациями Эмиратов, расположены именно в тех районах, которые полностью контролируются RSF.

К этому же добавляется еще одна странность гражданской войны в Судане. Захватив Хартум и Дарфур, воинство Хамедти за последние полгода именно там прочно и окопалось, не предпринимая ни одной сколько-нибудь серьезной попытки захватить хотя бы одну из военно-воздушных сил или пехотных баз правительственных сил в семнадцати из восемнадцати штатов страны. Как сказал бы мастер Угвей из известнейшего мультфильма такие «случайности не случайны». Сейчас Хамедти и его RSF – прокси, которые охраняют интересы Эмиратов в Судане. И охраняют качественно, получая за это в полном объеме российское оружие, которое поставляется со складов российского военного контингента в сирийской Латакии, а также с объектов «Вагнера» в ливийском Хадиме. Ну а затем, под видом гуманитарной помощи ОАЭ перебрасываются в местечко Амджадрасс, что в Чаде. В номенклатуре поставок – все, что необходимо – от легкого стрелкового оружия, минометов, гранатометов и боеприпасов к ним – до ракет класса «земля воздух». В Эр-Рияде и сложившийся альянс, и, главное, активность Эмиратов в Судане вызывает дикое раздражение – и это еще мягко сказано. Поскольку саудиты тоже имеют интересы в Судане и виды на его природные ресурсы. Причем, заранее договорились с Пекином, когда шли переговоры о подписании соглашения о нормализации отношений Эр-Рияда с Тегераном, что не лезут в Южный Судан, недра которого китайцы купили на корню. А КНР, соответственно, гарантирует саудовской династии свободу рук в собственно Судане.