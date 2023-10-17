Мамед Эфендиев, отдел экономики 05:12

Совсем недавно европейские страны отрапортовали о полной готовности к зиме и наполненности всех газохранилищ. Но наступили холода, и начался процесс активного использования топлива. А тут и Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что Европа в ближайшие годы не сможет восстановить более половины промышленного спроса на газ, утраченного в 2022 году, из-за высоких цен на этот энергоноситель, которые влияют на перспективы газоемких отраслей промышленности. По прогнозам МЭА, в этом году потребление газа европейской промышленностью останется близким к прошлогоднему уровню, а восстановление спроса во второй половине года должно компенсировать потери, понесенные в первом полугодии.

Ожидается, что в 2024-2026 годах потребление промсектором незначительно восстановится на фоне улучшения макроэкономической конъюнктуры и повышения доступности поставок газа. При этом перемещение европейских промпредприятий в другие регионы со структурно более низкой стоимостью поставок газа остается основным риском для снижения промышленного спроса на газ в Европе. Так, почти треть промкомпаний Германии переносит свои мощности за границу, ограничивает производство внутри страны или планирует это сделать. Но даже если не брать во внимание этих грозных прогнозов, налицо всё новые препятствия по обеспечению Европы газом. Так, Goldman Sachs прогнозирует, что сокращение добычи газа в Израиле из-за продолжающегося конфликта, вероятно, приведет к ужесточению глобального дисбаланса. Правда, влияние текущей ситуации на европейские цены на газ пока что незначительно, но война обещает затянуться, а Израиль остается одним из важных поставщиков газа в регион. К тому же на фоне ближневосточного конфликта цены на нефть и газ уже начали расти. Этому способствуют и забастовки рабочих на заводах по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. Напомним, что получивший повреждения подводный газопровод Balticconnector, расположенный между Финляндией и Эстонией, приостанавливает подачу газа по меньшей мере на пять месяцев. Его работа возобновится не раньше апреля 2024 года. Повреждения получил также и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами. Причины аварии еще расследуют, но вывод из строя газопровода на всю зиму ничего хорошего не сулит не только жителям Финляндии с Эстонией, но и всему европейскому региону.

Свою лепту в назревающий газовый дефицит решила внести и Болгария, объявившая о введении таксы в размере 20 левов (около 10 евро) за мегаватт-час на транзит российского газа через территорию страны. Таким образом, относительно дешевый российский газ существенно подорожает, что, по мнению премьер-министра Болгарии Николая Денкова, поспособствует реальной конкуренции на газовом рынке. Цель Софии ясна как задача для первоклассника. Дело в том, что, несмотря на санкции против России, некоторые государства, в том числе Венгрия и Сербия, получили разрешение на импорт российского газа. Но сейчас есть интерконнекторы, которые дают альтернативу, и российский газ не должен пользоваться преимуществом. Вот и создает новая такса, которая поспособствует конкуренции между сжиженным природным газом, поступающим из различных источников, и газом российским. Со столь однобокой логикой согласиться трудно, и на решение Болгарии уже негативно отреагировали и президент Сербии Александар Вучич, и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Решение о своевольном повышении стоимости транзита газа они назвали попыткой поставить под угрозу энергоснабжение государств. Между тем сама Болгария от данного изменения, конечно же, может получить немалые доходы.

На этом фоне все более реальные контуры приобретает реализация газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), откладывавшаяся на протяжении почти трех десятков лет. За это время в Туркменистане сменилось три президента, но Ашхабад упорно проталкивал этот проект, обещающий большие перспективы. И вот теперь Кабул принял решение о выкупе земли вдоль трассы будущего газопровода ТАПИ и готов приступить к практической реализации строительства своего участка магистрали. Меры, направленные на ускорение реализации проекта ТАПИ, принимаются и в Пакистане. Магистральный газопровод ТАПИ проектной мощностью 33 млрд кубометров в год пройдет от газового месторождения «Галкыныш» на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. Общая протяженность ТАПИ составит 1814 км. Туркменистан свой участок газопровода построил давно, закладка афганского участка состоялась пять лет назад.