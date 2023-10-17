О чем именно будут эти вопросы, Кирби говорить не стал, сказав лишь, что они будут касаться дальнейших планов Израиля.

«Он задаст некоторые жесткие вопросы. Он задаст их как друг, как настоящий друг Израиля, но вопросы к ним будут», — цитируют Кирби мировые СМИ.

Президент США Джо Байден собирается задать израильскому руководству «жесткие вопросы» о его планах относительно военной операции в Газе. Об этом сказал журналистам в самолете Байдена представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Байден сначала встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем к их переговорам подключатся представители правительства военного времени. От них президент США собирается получить «представление о ситуации на местах и, что более важно, об их целях, планах и намерениях на ближайшие дни и недели», сказал Кирби.

Байден намерен «ясно дать понять», что США выступают против расширения и углубления конфликта. Но при этом он заверит израильское руководство, что Вашингтон сделает все возможное для помощи Израилю, отметил Кирби.

Также Байден встретится с родственниками убитых и захваченных в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. После этого президент США планировал отправиться в соседнюю Иорданию на саммит с арабскими лидерами, однако король Иордании Абдалла отменил встречу из-за ракетного удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которой погибли более 800 человек.

Представители палестинской группировки ХАМАС и руководители ряда мусульманских государств утверждают, что удар был нанесен израильской армией. Но Тель-Авив эти обвинения отвергает и заявляет, что причиной инцидента стал неудачный пуск ракеты группировкой «Исламский джихад».

В итоге, отмечает Reuters, поездка Байдена на Ближний Восток была «разрушена». Теперь президент США посетит только Израиль, который готовится провести наземную операцию в секторе Газа для уничтожения боевиков ХАМАС. При этом армия обороны Израиля решила отложить начало операции до окончания визита Байдена, говорили источники Der Spiegel. До этого Израиль планировал начать операцию в секторе Газа на выходных 14–15 октября. Однако, как писала The New York Times, командование израильской армии решило перенести ее из-за погоды. Наземная операция в Газе может стать крупнейшей с момента вторжения в Ливан в 2006 году.

Байден ранее поддержал полное уничтожение группировки ХАМАС в секторе Газа. «Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. …ХАМАС — это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями», — сказал Байден в интервью CBS News.