У Байдена к Нетаньяху «жесткие вопросы» Ситуация на Ближнем Востоке сложная
Президент США Джо Байден собирается задать израильскому руководству «жесткие вопросы» о его планах относительно военной операции в Газе. Об этом сказал журналистам в самолете Байдена представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Он задаст некоторые жесткие вопросы. Он задаст их как друг, как настоящий друг Израиля, но вопросы к ним будут», — цитируют Кирби мировые СМИ.
О чем именно будут эти вопросы, Кирби говорить не стал, сказав лишь, что они будут касаться дальнейших планов Израиля.
По его словам, Байден сначала встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем к их переговорам подключатся представители правительства военного времени. От них президент США собирается получить «представление о ситуации на местах и, что более важно, об их целях, планах и намерениях на ближайшие дни и недели», сказал Кирби.
Байден намерен «ясно дать понять», что США выступают против расширения и углубления конфликта. Но при этом он заверит израильское руководство, что Вашингтон сделает все возможное для помощи Израилю, отметил Кирби.
Также Байден встретится с родственниками убитых и захваченных в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. После этого президент США планировал отправиться в соседнюю Иорданию на саммит с арабскими лидерами, однако король Иордании Абдалла отменил встречу из-за ракетного удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которой погибли более 800 человек.
Представители палестинской группировки ХАМАС и руководители ряда мусульманских государств утверждают, что удар был нанесен израильской армией. Но Тель-Авив эти обвинения отвергает и заявляет, что причиной инцидента стал неудачный пуск ракеты группировкой «Исламский джихад».
В итоге, отмечает Reuters, поездка Байдена на Ближний Восток была «разрушена». Теперь президент США посетит только Израиль, который готовится провести наземную операцию в секторе Газа для уничтожения боевиков ХАМАС. При этом армия обороны Израиля решила отложить начало операции до окончания визита Байдена, говорили источники Der Spiegel. До этого Израиль планировал начать операцию в секторе Газа на выходных 14–15 октября. Однако, как писала The New York Times, командование израильской армии решило перенести ее из-за погоды. Наземная операция в Газе может стать крупнейшей с момента вторжения в Ливан в 2006 году.
Байден ранее поддержал полное уничтожение группировки ХАМАС в секторе Газа. «Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. …ХАМАС — это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями», — сказал Байден в интервью CBS News.