Идет суд над Вагифом Хачатряном обновлено 10:27
Началось очередное заседание суда по уголовному делу Вагифа Хачатряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.
Заседание ведет председатель Бакинского военного суда Зейнал Агаев. Докладчиком по уголовному делу является судья Джамал Рамазанов.
На прошлом заседании было начато судебное расследование, прокурор огласил обвинительный акт. Затем заслушали показания обвиняемого и потерпевших.
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Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу Вагифа Хачатряна, обвиняемого в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.
Судебный процесс проходит председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.