Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился в Джидду (Королевство Саудовская Аравия) для участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества, посвященном последним событиям в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
В рамках визита планируется выступление Джейхуна Байрамова и проведение двусторонних встреч.
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