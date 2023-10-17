Массовая атака беспилотников на Россию

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 18 октября над территорией Белгородской, Курской областей, а также над акваторией Черного моря, системы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся «совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации».

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ночью 18 октября в небе над регионом было сбито шесть украинских беспилотников. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

Курский губернатор Роман Старовойт рассказал об уничтожении десяти беспилотников в небе над областью.