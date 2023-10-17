Переговоры Путина и Си Цзиньпина

По словам президента РФ, которые приводят российские СМИ, Путин заявил, что Москва и Пекин уже достигли объема товарооборота в $200 млрд: «Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад,— 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена».

В Пекине проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча проходит на полях международного форума «Один пояс — один путь».

В то же время Си Цзиньпин сказал, что с 2013 года они провели 42 встречи, наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу: «Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие».

Кремль ранее сообщал, что лидеры двух стран помимо переговоров с участием делегаций планируют пообщаться «в формате с глазу на глаз». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, лидеры России и Китая обсудят двусторонние отношения «во всей полноте». Подписание каких-либо итоговых документов не планируется.

Путин прибыл в КНР 17 октября по приглашению Си Цзиньпина. Сегодня президент РФ выступил на форуме «Один пояс — один путь». Он заявил, что Россия и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире, а также уважают «права каждого государства на собственную модель развития».