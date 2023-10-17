Армия Израиля опубликовала видео попадания ракеты по больнице в Газе

Армия обороны Израиля опубликовала видео попадания ракеты по территории больницы в Газе, в результате которого, по данным телеканала Al Arabiya, погибли 800 человек. До этого министерство здравоохранения Газы сообщало о 500 жертвах и пострадавших.

Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

В армейской пресс-службе заявили, что на опубликованных кадрах виден «неудачный запуск ракеты террористической организацией «Исламский джихад», приведший к удару по больнице Аль-Ахли в городе Газа». «На видеозаписи системы IAF запечатлена территория вокруг больницы до и после неудачного запуска ракеты террористической организацией «Исламский джихад», - отмечает пресс-служба.

Ранее армия Израиля опровергла сообщения о том, что ракетный удар по больнице в Газе был нанесен израильскими военными.