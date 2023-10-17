Беспилотники атаковали американскую базу

Военные США предотвратили атаку двух беспилотников на свои силы в Ираке. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Источники агентства не сообщили, какую страну или группировку они считают ответственной за нападение. Беспилотники перехватили при попытке нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, на которой размещены американские войска.

Как пишет Reuters, военные США находятся в состоянии повышенной готовности на фоне роста напряженности между Израилем и палестинским движением ХАМАС и предполагают, что ситуацией могут воспользоваться поддерживаемые Ираном группировки.