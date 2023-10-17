Сепаратисты предлагали варианты, но Баку настоял на своем

Азербайджан в сентябре в ходе антитеррористических мероприятий в Карабах е отказался вести переговоры с двумя сепаратистами – Самвелом Бабаяном и Виталием Баласаняном, пишут армянские СМИ со ссылкой на свои источники.

По информации армянских СМИ, бывший лидер карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян связался с СГБ Азербайджана для прекращения огня, предложив азербайджанской стороне кандидатуру Самвела Бабаяна в качестве «главного переговорщика».

Как сообщается, азербайджанцы не согласились. Затем Шахраманян предложил Виталия Баласаняна, на что Баку также ответил отказом.

Азербайджан в конечном итоге отверг все варианты, заявив, что требует одного – подписать заявление о роспуске сепаратистского режима. В итоге так и было сделано.