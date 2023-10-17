Почему США не назначают посла в Азербайджане

Кандидатура Марка Либби на пост посла США в Азербайджане в настоящее время ожидает голосования в Сенате, заявили в Госдепе США, назвав его «вполне достойным кандидатом».

«30-летний дипломатический опыт Марка Либби делает его вполне достойным кандидатом на пост посла США в Азербайджане, и Госдепартамент ждет его (кандидатуры) утверждения. Мы призываем Сенат утвердить Марка Либби», - заявил представитель Госдепа США.

Напомним, утверждение кандидатуры дипломата Марка Либби на некоторое время откладывалось в Комитете Сената по иностранным делам. Его кандидатура была одобрена этим комитетом, но окончательное подтверждение Сената еще не дано.