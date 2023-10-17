ООН требует от Армении выполнить требования Баку
Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам потребовал от Армении выполнения требований, отраженных в представленном Общиной Западного Азербайджана отчете.
Ранее община представила обширный параллельный отчет в комитет ООН в связи с 4-м докладом Армении о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Кроме того, представитель общины Кямал Джафаров принял участие в заседании комитета.
В своем отчете община напомнила о нарушении Арменией данного пакта и других международных конвенций по правам человека при депортации западных азербайджанцев из родных земель. Община также призвала комитет принять срочные меры в связи с данными правонарушениями со стороны Армении.
Отмечается, что поднятые общиной эти и другие вопросы нашли отражение в итоговом документе комитета.
Комитет призвал Армению принять меры по ведению реестра культурных и религиозных памятников, принадлежащих национальным меньшинствам и находящихся под угрозой исчезновения. В итоговом документе также говорится, что законодательство и практика Армении нарушают права национальных меньшинств и беженцев.
В общине подчеркнули, что отражение в документе комитета ООН вопросов, поднятых общиной, является важным шагом на пути восстановления прав изгнанных из Армении азербайджанцев.