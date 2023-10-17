Серж Саргсян о потере Карабаха

Бывший президент Армении Серж Саргсян считает, что в мире знают, кто «виноват» в событиях, которые произошли за последнее время в регионе Южного Кавказа.

По мнению Саргсяна, «весь мир говорит, кто и как сдал (Карабах – ред.)…»

Армянская служба «Радио Свобода» напоминает, что в феврале 2020 года Серж Саргсян заявлял своим сторонникам, что «Карабах никогда не будет частью Азербайджана».

Сегодня же Саргсян заявляет, что для него «страница Карабаха не закрыта, я вижу шанс...», обвиняя попутно «бывшую власть». На вопрос, имеет ли он в виду бывшего лидера сепаратистов Араика Арутюняна, Саргсян отказался называть имена.

На замечание, что все сегодняшние события являются результатом переговоров, которые вели прежние власти Армении, в том числе в годы его президентства, Саргсян не ответил.

По его словам, против всех предложений во время переговоров выступал президент Азербайджана. «Мы не отказывались от каких-либо предложений, потому что не получали никаких других, кроме известного компромиссного варианта», – утверждает Саргсян.