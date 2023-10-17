Саакашвили написал Пашиняну: «Путин свергнет Вас»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремный срок, написал письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В своем послании Саакашвили предостерегает Пашиняна от российского президента Владимира Путина.
«Я впервые обращаюсь к Вам и делаю это публично, так как меня очень волнует судьба нашего региона и Армении», - пишет Саакашвили.
Экс-президент Грузии заявляет, что Путин на состоявшемся недавно саммите СНГ «обвинил» его «в развале этой организации».
По словам Саакашвили, после «недавних заявлений (Никола Пашиняна - ред.), политических ходов и особенно ратификации Римского статута» президент РФ стал «кровным врагом» премьера Армении и «будет свергать Вас всеми имеющимися у него на руках возможностями».
Бывший глава Грузии советует премьеру Армении «помнить, что времени у Вас очень мало. После прихода к власти Вы не смогли или не провели фундаментальных реформ, итак, ваш теперешний госаппарат — это реально пятая колонна Кремля. Вы запоздали с европейской интеграцией».
«Как это ни сложно для Вас, но последние события вокруг Армении дают нашему региону новый шанс. Через некоторое время мы можем жить как три балтийские страны — с открытыми границами, создавать целую систему логистических, финансовых, энергетических хабов, используя преимущества каждой из нашей тройки. Но для этого вы должны спешить и отбросить любое колебание, пойти ва-банк. Потребовать немедленного вывода российской военной базы, выйти из СНГ, ОДКБ, Таможенного союза и подать заявку в Европейский союз и НАТО», - пишет Саакашвили.
Он напоминает, как в 2013 году прилетел в Ереван вместе с тогдашним председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, «тщетно пытаясь убедить Вашего предшественника [Сержа Саргсяна] не вступать в некоторые из этих организаций под эгидой Москвы».
«Вы должны открыто заявить и немедленно подписать мирный договор с Азербайджаном и тем самым открыть дорогу для фундаментальных изменений во внутренней и внешней политике Армении. Вам не занимать личного мужества и политической смелости, и надеюсь, Вы не позволите Путину уничтожить Вас и заодно разрушить Вашу страну и окончательно подорвать наш регион. Опасность, нависшая над нами всеми, очень реальная и требует немедленных действий. Надеюсь, на этот раз Вы не будете медлить», - говорится в письме Саакашвили премьеру Армении.