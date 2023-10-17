Саакашвили написал Пашиняну: «Путин свергнет Вас»

Отдел информации 11:59

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремный срок, написал письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В своем послании Саакашвили предостерегает Пашиняна от российского президента Владимира Путина. «Я впервые обращаюсь к Вам и делаю это публично, так как меня очень волнует судьба нашего региона и Армении», - пишет Саакашвили. Экс-президент Грузии заявляет, что Путин на состоявшемся недавно саммите СНГ «обвинил» его «в развале этой организации».

По словам Саакашвили, после «недавних заявлений (Никола Пашиняна - ред.), политических ходов и особенно ратификации Римского статута» президент РФ стал «кровным врагом» премьера Армении и «будет свергать Вас всеми имеющимися у него на руках возможностями». Бывший глава Грузии советует премьеру Армении «помнить, что времени у Вас очень мало. После прихода к власти Вы не смогли или не провели фундаментальных реформ, итак, ваш теперешний госаппарат — это реально пятая колонна Кремля. Вы запоздали с европейской интеграцией».