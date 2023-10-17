Согласно информации газеты, поставки держались в секрете с целью уменьшить вероятность российских атак, а также застать российскую сторону врасплох.

США передали Украине ранние модели ракет, оснащенные кассетными боеприпасами, включающими 950 суббоеприпасов. Ранее в этом году стало известно о передаче США в Украину кассетных боеприпасов, которые запрещены во многих странах, хотя США не присоединились к конвенции об их запрете.

Однако задержка в решении вопроса о поставках ATACMS была связана не только с опасениями о возможной реакции России. Министр обороны США Ллойд Остин выразил опасения относительно ограниченного запаса данных ракет и их стоимости, составляющей около 1,5 млн долларов за единицу.

Остин согласился на поставку ракет ATACMS с дальностью действия 160 км, оснащенных кассетными боеприпасами. Главное предполагаемое применение ракет – удары по российским авиабазам.