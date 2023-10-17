В Москве недовольны: Выступление Пашиняна в Европарламенте провокационно

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте в Москве оценивают как «безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений». Об этом РИА Новости заявил высокопоставленный источник в Москве.

«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3 (если считать Молдову Украиной №2), а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского», – добавил он.