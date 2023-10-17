Одиннадцать дней спустя после нападения ХАМАС на Израиль инициаторы этой резни смогли, наконец, добиться того, чего хотели. Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа всколыхнул волну антиизраильских и антиамериканских протестов, те исламские страны, которые занимали сдержанную позицию, обвинили в произошедшем Израиль. Израильские и американские дипломатические представительства подвергаются штурмам. Сорван четырехсторонний саммит в Иордании с участием Джо Байдена и глав Египта и Палестинской автономии.

Но рассказы из Газы о многих сотнях погибших ложатся на дрожжи старой подозрительности к «американским империалистам и израильским сионистам», легко переходящей в ненависть, и перекрывают впечатления о «подвигах» ХАМАС и «Исламского джихада».

Израильская армия уверяет, что не била ракетой по больнице и демонстрирует карты и видео, которые должны подтвердить версию, что трагедия случилась в результате неудачного запуска ракеты «Исламским джихадом». Под воздействием просьб западных союзников Израиль снизил интенсивность ударов и отложил наземную операцию. Сюда прилетел Олаф Шольц, уже и Джо Байден прибыл в Израиль. В такой момент уничтожать больницу и накликать на себя всемирный гнев – как минимум нерасчетливо, даже если зачем-то предположить, что расчет накрыть людей в больнице почему-то существовал.

Как гражданин Украины, которая постоянно подвергается российским ракетным обстрелам, причем средствами, не использующимися сторонами в Израиле, - например, крылатой ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосцев, с кумулятивно-фугасной боеголовкой до 960 килограммов взрывчатого вещества, - могу засвидетельствовать, что при неоднократных попаданиях ракет по жилым домам и другим гражданским объектам число жертв ни разу не доходило до ста человек. Самый кровавый эпизод – удар ракетой «Точка-У» по площади у вокзала в Краматорске 8 апреля, переполненной эвакуирующимися людьми. Погиб 61 человек. Что должно было произойти в больнице Аль-Ахли, чтобы погибло 500 человек, как сообщил телеканал Al Jazeera, или 800 человек, как позже заявил Al Arabiya, совершенно непонятно. Фотографии с автомобильной стоянки у больницы с поврежденными автомобилями, якобы место катастрофического взрыва, даже не сама больница, которая вполне уцелела, наводят на мысли о сверхудачной информационной операции палестинских боевиков. Им поверили. У них получилось.

Теперь может последовать и последует тщательное расследование произошедшего с участием лучших экспертов мирового уровня и публикацией спустя нескорое время доклада на многих сотнях страниц с фотографиями, рисунками и чертежами, но оно никого не сможет переубедить из числа тех, кто заранее знает, кого следует обвинить.

Да, если на парковке возле больницы Аль-Ахли погибло не пятьсот, не сто, а даже десяток человек – это страшная трагедия, и виновных в ней следует достоверно установить. Вот только на войне первой жертвой всегда становится правда.