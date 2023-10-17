Отдел информации 13:37

Армия обороны Израиля завершила проверку и может подтвердить, что "Исламский джихад" несет ответственность за удар по больнице в городе Газа, заявил на брифинге представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари. "Мы немедленно провели проверку со всеми соответствующими подразделениями Армии обороны Израиля. Вот что произошло во вторник, 17 октября: В 18:15 ХАМАС выпустил по Израилю шквал ракет. В 18:59 "Исламский джихад" выпустил около 10 ракет с близлежащего кладбища. В это же время, в 18:59, поступили сообщения о взрыве в больнице в городе Газа. По данным нашей разведки, ХАМАС проверил отчеты, понял, что это была ракета "Исламского джихада", которая дала осечку, и решил начать глобальную кампанию в средствах массовой информации, чтобы скрыть, что произошло на самом деле. Они зашли так далеко, что завысили число жертв. Они абсолютно точно знали, что в больницу угодила именно ракета, выпущенная "Исламским джихадом". Анализ наших аэрофотосъемок подтверждает, что прямого попадания в саму больницу не было. Единственное поврежденное место находится за пределами больницы на парковке, где мы видим признаки горения. Никаких воронок и структурных повреждений близлежащих зданий.

Если бы удар был нанесен воздушным боеприпасом, то повреждения были бы другого характера: мы бы увидели воронки и структурные повреждения зданий, которые не были выявлены в ходе этого инцидента. Повреждения нанесены боеголовкой ракеты, запущенной "Исламским джихадом", но большая часть ракетного топлива все еще видна из-за неудачного запуска ракеты. На следующем снимке показаны инфракрасные снимки парковки. Вы можете видеть центральные очаги пожаров и обломки на крышах домов. Никаких воронок идентифицировать не удается. И все стены окружающих зданий целы. У нас имеются примеры того, как выглядят воронки от боеприпасов класса "воздух-земля". Как вы можете видеть, в данном случае таковых не имеется. Многие средства массовой информации немедленно распространили непроверенные заявления ХАМАС. Это была ложь, распространяемая ХАМАС. Я хочу кое-что прояснить: невозможно узнать, что произошло за такое короткое время, как это сделал ХАМАС. Это должно было стать первым предупреждающим знаком для многих. В отличие от ХАМАС, Армия обороны Израиля немедленно начала проверку, за которой наблюдали на самом высоком командном уровне. Этот профессиональный обзор был основан на разведданных, оперативных системах и аэрофотосъемках, все из которых мы перепроверили. Доказательства, которыми мы делимся со всеми вами, подтверждают, что взрыв в больнице в Газе был вызван ракетой "Исламского джихада", которая дала осечку. Вот четыре основные части нашей проверки: 1) Во-первых, мы подтвердили, что ЦАХАЛ не обстреливал больницу ни с суши, ни с моря, ни с воздуха. 2) Во-вторых, наши радарные системы отследили ракеты, выпущенные террористами из Газы в момент взрыва. Анализ траектории залпа ракет подтверждает, что ракеты были выпущены в непосредственной близости от больницы. 3) В-третьих, у нас есть разведданные – некоторыми из них мы поделимся здесь – запись разговоров террористов, говорящих о неудачном запуске ракеты. Террористы поняли, что ракета дала осечку, и в своем разговоре конкретно упомянули больницу. pic.twitter.com/ebODB8IUdi — Newsfeed (@Newsfeed883920) October 18, 2023 Мы перепроверили этот перехват с другими разведывательными источниками, чтобы подтвердить его точность. Зачастую ракеты, выпущенные по Израилю, не долетают до цели и падают внутри Газы. Эти ракеты приводят к жертвам среди палестинцев. Во время этой войны мы насчитали около 450 ракет, которые дали осечку и упали на территории Газы. Палестинские мирные жители расплачиваются за это.