Утром в среду синагога в Берлине подверглась нападению с применением коктейлей Молотова.

В Германии участились антисемитские акции, в Берлине совершено нападение на синагогу, пишет BBC.

В здании, где расположена синагога, также находится еврейский детский сад и общественный еврейский центр.

По словам сотрудников комплекса, неизвестные бросили в окна здания две бутылки с зажигательной смесью.

Пострадавших в результате инцидента нет. Здание блокировано полицией.

Акции антисемитского толка участились по всей стране, констатируют власти Германии.

По сообщениям полиции, минувшей ночью произошли столкновения мигрантов-мусульман с полицейскими в двух других районах Берлина, а также возле одной из главных достопримечательностей города – Бранденбургских ворот.

В этом инциденте несколько полицейских получили ранения.