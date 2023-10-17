Нападение на синагогу в Берлине видео
В Германии участились антисемитские акции, в Берлине совершено нападение на синагогу, пишет BBC.
Утром в среду синагога в Берлине подверглась нападению с применением коктейлей Молотова.
В здании, где расположена синагога, также находится еврейский детский сад и общественный еврейский центр.
По словам сотрудников комплекса, неизвестные бросили в окна здания две бутылки с зажигательной смесью.
Пострадавших в результате инцидента нет. Здание блокировано полицией.
Акции антисемитского толка участились по всей стране, констатируют власти Германии.
По сообщениям полиции, минувшей ночью произошли столкновения мигрантов-мусульман с полицейскими в двух других районах Берлина, а также возле одной из главных достопримечательностей города – Бранденбургских ворот.
В этом инциденте несколько полицейских получили ранения.
October 18, 2023