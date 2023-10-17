«Муганбанк» опровергает...

«Негативные новости о «Муганбанке», распространяемые в СМИ, необоснованны и не соответствуют действительности». Об этом говорится в заявлении банка.

В организации призвали «представителей прессы распространять информацию о финансовых показателях банка после уточнения на официальном сайте банка».

В банке «в ответ на необоснованные дискуссии по поводу показателей капитала банка» сообщили, что «за текущий год капитал ОАО «Муганбанк» увеличился на 55 миллионов манатов. В настоящее время капитал «Муганбанка» превышает установленную норму в 2,8 раза, банк входит в первую десятку в рейтинге капитала банков».