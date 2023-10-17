Ас-Сиси предложил Израилю «переселить палестинцев в пустыню Негев»

Египетский лидер заявил, что Каир против размещения палестинцев на Синайском полуострове.

«Если палестинцы будут перемещены в Египет, военная операция, начатая Израилем, может продолжаться годами. В этом случае Египет будет продолжать нести ответственность, а Синай станет базой для операций против Израиля, и Египет будет назван базой террористов», — добавил он.

Ас-Сиси также заявил, что полная блокада Газы со стороны Израиля является тактикой, чтобы вытеснить палестинцев на Синай.

«Действия Израиля, такие как отключение электроэнергии, воды, электричества, являются средством принудительного переселения палестинцев на Синайский полуостров, что мы категорически отвергаем», — подчеркнул он.