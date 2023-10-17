Ас-Сиси предложил Израилю «переселить палестинцев в пустыню Негев»
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Израилю переселить палестинских беженцев из Газы в пустыню Негев, вместо того чтобы просить Каир предоставить им убежище, сообщает Al Jazeera.
«В Израиле есть пустыня Негев. Палестинцев можно переселить в Негев до тех пор, пока [Израиль] не завершит военные действия в секторе Газа, после чего вернуть их обратно», — сказал ас-Сиси на пресс-конференции вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Египетский лидер заявил, что Каир против размещения палестинцев на Синайском полуострове.
«Если палестинцы будут перемещены в Египет, военная операция, начатая Израилем, может продолжаться годами. В этом случае Египет будет продолжать нести ответственность, а Синай станет базой для операций против Израиля, и Египет будет назван базой террористов», — добавил он.
Ас-Сиси также заявил, что полная блокада Газы со стороны Израиля является тактикой, чтобы вытеснить палестинцев на Синай.
«Действия Израиля, такие как отключение электроэнергии, воды, электричества, являются средством принудительного переселения палестинцев на Синайский полуостров, что мы категорически отвергаем», — подчеркнул он.