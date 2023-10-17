Азербайджан приглашает крупные авиакомпании, а они не хотят. Почему?

Азербайджан рассылает приглашения крупным авиакомпаниям, однако последние не горят желанием работать в стране, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумбатов во время обсуждения нового законопроекта "Об авиации" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Мы не ждем, что какая-то компания приедет в Азербайджан, сами начинаем переговоры с ними для создания условий, связанных с полетами.

Что касается отсутствия у них интереса, то это в первую очередь связано с туристическим потоком. Все авиакомпании по всему миру, в том числе и AZAL, прежде чем открыть новый рейс, отслеживают пассажиропоток между двумя пунктами назначения посредством специальной системы. Если этого нет, открывать авиарейсы невыгодно. Другая причина, разумеется, связана с визовым режимом стран.

Если есть безвизовый режим в оба направления, пассажиропоток также увеличивается, что, в свою очередь, влияет на цены. Сегодня мы приглашаем иностранные авиакомпании, в том числе лоукостеры, в Азербайджан, чтобы у граждан Азербайджана был выбор как минимум с точки зрения цены и уровня обслуживания", – сказал замминистра.