Путин высказался о ситуации в Газе и ракетах ATACMS

Президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе «ужасным событием» и катастрофой. Он выразил надежду, что трагедия, произошедшая в Газе, станет сигналом к окончанию конфликта или началу переговоров, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что РФ всегда настаивала на создании суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и что это убеждение не связано с текущим конфликтом. Российский лидер также отметил, что разногласия между сектором Газа и остальной частью Палестины не указывают на враждебные отношения между ними.

Он убежден, что лидеры Ближнего Востока не заинтересованы в усугублении конфликта и его перерастании в полномасштабную войну.

Путин также высказался по поводу поставок ракет ATACMS Украине. Президент РФ считает, что такие поставки наносят ущерб и создают дополнительную угрозу, однако уверен, что Россия способна отражать возможные атаки.

По мнению Путина, ракеты ATACMS не внесут кардинальных изменений в обстановку на линии соприкосновения, а лишь продлят сложную ситуацию в Украине. Владимир Путин также выразил опасения, что США усиливают свое участие в украинском конфликте, активизируя поставки дальнобойного вооружения.

«Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки», — сказал Путин.