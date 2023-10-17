Мадат Гулиев на выставке ADEX 2023 в Сеуле

В Сеуле накануне начала свою работу XIV Международная аэрокосмическая и оборонная выставка ADEX 2023.

В выставке, организованной Корейским агентством по продвижению торговли и инвестиций (KOTRA) при поддержке Корейской ассоциации аэрокосмической промышленности (KAIA) и Корейской Ассоциации оборонной промышленности (KDIA), принимает участие в качестве гостя и азербайджанская делегация во главе с министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым.