Мадат Гулиев на выставке ADEX 2023 в Сеуле
В Сеуле накануне начала свою работу XIV Международная аэрокосмическая и оборонная выставка ADEX 2023.
В выставке, организованной Корейским агентством по продвижению торговли и инвестиций (KOTRA) при поддержке Корейской ассоциации аэрокосмической промышленности (KAIA) и Корейской Ассоциации оборонной промышленности (KDIA), принимает участие в качестве гостя и азербайджанская делегация во главе с министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым.
Глава Миноборонпрома Азербайджана ознакомился на выставке с новыми технологиями и инновациями. Здесь представлены оружие, боеприпасы, военная техника, системы безопасности, беспилотники, самолеты, вертолеты, транспортные средства, навигационные системы.
В рамках выставки Мадат Гулиев встретился с южнокорейским коллегой Омом Дон Хваном. Стороны обсудили технологические инновации в сфере оборонной промышленности, связи между Азербайджаном и Кореей в военно-технической области, перспективы дальнейшего сотрудничества.
ADEX 2023 продлится до 22 октября.