Россия собирается применять ядерное оружие

Соответствующий документ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина на заседании комитета Госдумы по международным отношениям и 13 октября был представлен в Госдуму.

В проекте предлагается отменить первую статью закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 2000 году. Некоторые страны, в том числе США и Китай, еще не ратифицировали документ. В то же время государства, обладающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.