В ночь на среду, 18 октября, СБУ атаковала военный лагерь россиян возле аэродрома Халино в Курской области РФ, где размещались до 3 тысяч военных и 80 единиц вражеской техники, сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники в СБУ.

Точное число потерь уточняется. Утверждается, что поражения были мощными, так как зафиксировано не менее 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.

В среду, 18 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в Курском районе было сбито шесть беспилотников, еще четыре «ликвидированы» системами РЭБ. В Минобороны России ранее заявили о ночной атаке 28 «украинских дронов».