Сегодня в Баку начал работу региональный семинар для национальных координаторов по коммуникациям Всемирной организации здравоохранения животных.

Мероприятие, которое будет проходить с 18 по 20 октября, организовано Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) совместно со Всемирной торговой организацией (ВТО) и при поддержке Евросоюза. В семинаре принимают участие ответственные лица и сотрудники AQTA, Министерства сельского хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов, ВТО и ЕС.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя AQTA Баларагим Гулиев отметил, что одной из целей агентства является реализация в рамках концепции «единого здоровья» наиболее эффективных методов мониторинга и борьбы с болезнями, представляющими опасность для здоровья людей и животных, наносящими ущерб природе и окружающей среде, а также приводящими к серьезным экономическим потерям.

В рамках мероприятия 19 октября состоится конференция «Как справиться с инфодемией с помощью адекватных вмешательств и оценки?», на 20 октября запланировано проведение презентационных и симуляционных тренингов и обсуждений, а также организация презентаций и сессий по соответствующим вопросам.