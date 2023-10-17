«Война проиграна»: Путин зовет Байдена на блины в Россию

Президент РФ Владимир Путин назвал «смешными» заявления президента США Джо Байдена, что Россия проигрывает в войне в Украине.

По его мнению, если бы России было нанесено поражение, то США не поставляли бы Украине новое оружие, включая дальнобойные ракеты ATACMS.

«Если война Россией проиграна, то зачем поставляют ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

«Если проиграна война, о чем мы говорим-то? Зачем ATACMS? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно», — добавил президент.