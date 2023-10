Лондон призвал укротить страсти

Слишком многие поспешили с выводами относительно взрыва в госпитале Аль-Ахли в Газе. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в Х (ранее Twitter).

В своем сообщении в социальных сетях Клеверли написал: «Прошлой ночью слишком многие поторопились с выводами о трагической гибели людей в больнице Аль-Ахли. Неправильное понимание [произошедшего] может поставить под угрозу еще большее число людей. Дождитесь фактов, освещайте их ясно и точно. Холодные головы должны возобладать», — написал он в соцсети X.

Last night, too many jumped to conclusions around the tragic loss of life at Al Ahli hospital.



Getting this wrong would put even more lives at risk.



Wait for the facts, report them clearly and accurately.



Cool heads must prevail.