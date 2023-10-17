Министр Шахбазов о вкладе Азербайджана в «Один пояс, один путь»

В своем выступлении министр энергетики заявил, что проект «Один пояс, один путь» служит развитию, безопасности и стабильности на обширной территории, предоставляя альтернативные транспортные коридоры и маршруты диверсификации поставки энергоресурсов на мировые рынки.

Было отмечено, что Азербайджан, который с самого начала активно участвовал в этой инициативе и вносил свой вклад в многочисленные транспортные и энергетические связи, в настоящее время под руководством президента Ильхама Алиева реализует крупный стратегический курс развития, укрепляя кратчайший путь из Китая в Европу - Срединный коридор: «Политика президента Азербайджана по созданию устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе открывает путь для развития новых веток Срединного коридора с созданием транспортной инфраструктуры на территориях, освобожденных от оккупации, а в будущем – Зангезурского энерготранспортного коридора.

Все это, а также шесть азербайджанских нефте- и газопроводов, соединяющих континенты и моря, являются реальными примерами объединения китайского мегапроекта с нашими национальными инициативами. Создание к 2030 году 7 ГВт зеленой энергетики и экспорт 5 ГВт из этого объема по коридорам Каспий - ЕС и Азербайджан – Турция - Европа, а также планы по передаче электроэнергии из Центральной Азии в нашу страну и отсюда в Европу обогатят «Один пояс, один путь» зелеными связями».

В своей речи министр также рассказал о роли дружеских отношений глав государств в развитии двустороннего сотрудничества и динамике связей. Примерами такого сотрудничества могут служить 21-процентное увеличение товарооборота, 60-процентное увеличение объемов транзитных перевозок из Китая через Азербайджан в западном и обратном направлениях в прошлом году, а также деятельность в Азербайджане более 200 китайских компаний.

Следует отметить, что Азербайджан также присоединился к принятой на форуме «Пекинской инициативе по углублению сотрудничества в сфере взаимосвязей».