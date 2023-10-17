Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил отказом на предложения сотрудников силовых структур нанести решительный удар по ливанскому шиитскому движению «Хезболла», чтобы предотвратить его атаки на израильскую территорию. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Пока Нетаньяху накладывал вето на подобные предложения», — указывается в публикации газеты со ссылкой на американских чиновников.

Однако, как ранее сообщало издание, решение ливанских боевиков о вступлении в конфликт в первую очередь будет зависеть от дальнейших действий Израиля. Указывалось, что несмотря на высокую напряженность в регионе, Израиль и «Хезболла» стремятся избежать крупного регионального конфликта, поскольку обеим сторонам «есть что терять».

Но по мере роста напряженности растут шансы на то, что одна из сторон допустит смертельный просчет, например, нанеся удар по непреднамеренной цели или уничтожив большее количество вражеских сил, чем планировалось, вынудив противоположную сторону ответить.

Газета пишет, что Израиль рассматривает «Хезболлу» как своего самого грозного противника со времен месячной войны в 2006 году, в результате которой погибло более 1000 ливанцев и 165 израильтян. Члены «Хезболлы» хорошо обучены, располагают арсеналом из десятков тысяч ракет, в том числе высокоточными управляемыми ракетами, которые могут поражать цели в глубине израильской территории.

Хотя точные возможности «Хезболлы» неизвестны, аналитики говорят, что они существенно возросли с 2006 года отчасти потому, что ее члены приобрели опыт боевых действий с ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Издание пишет, что арсенал «Хезболлы», включающий средства противовоздушной обороны, делает ее гораздо более опасным врагом. «У них есть ракеты большой дальности, высокоточные управляемые ракеты, хорошо развитые кибервозможности», — сказала Орна Мизрахи, отставной заместитель советника Израиля по национальной безопасности. Она отметила, что это дает «Хезболле» возможность причинять «гораздо больший вред гражданскому населению» в Израиле.