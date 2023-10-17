Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Агиля Бабаева, который, представляясь «12-м имамом Мехди», обманывал невежественных граждан, завладев их деньгами и имуществом в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Бабаева к 12,6 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Агиль Бабаев, называя себя «12-м имамом Мехти», с 2007 по 2020 год, злоупотребив доверием жителей Баку, присвоил значительную сумму денег. Он собирал с них деньги на якобы благотворительные цели. На организованных им «религиозных» собраниях Бабаев говорил, что был послан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать людям с финансовыми трудностями, подчеркивал, насколько важно верить в него, чтобы избежать мучений в загробной жизни и обрести рай. Бабаев умел убеждать людей – те ежемесячно платили ему.

Бабаев заверял, что собранные деньги якобы раздаются нуждающимся и неимущим, на них строятся дома для семей шехидов и инвалидов войны. Ущерб, причиненный пострадавшим, оценивается в 2 миллиона 500 тысяч манатов.