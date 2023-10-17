Рогозин призвал брать пример с Израиля

Вторую волну мобилизации в России необходимо провести по примеру сбора резервистов в Израиле, заявил член комитета Совета Федерации РФ по обороне Дмитрий Рогозин.

«Все-таки горький и сложный урок был получен в ходе мобилизации год назад. Надеюсь, он послужил хорошим уроком, выученным уроком, если потребуется какая-то мобилизация. Ничего нельзя исключать, потому что мы имеем дело сегодня с конфликтом, где мы участвуем в борьбе против, считайте, коллективного НАТО. НАТО участвует в полный рост, что бы здесь ни говорили дипломаты, это факт», - заявил Рогозин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, Израиль, в отличие от России, смог мобилизовать 300 тыс. резервистов за 48 часов, поскольку «у них чаще проходят такого рода процедуры мобилизации».