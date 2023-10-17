Стартует конкурс EY «Предприниматель года» при поддержке банка ABB

Конкурс «Предприниматель года» проводится в 145 городах более чем 60 стран мира свыше 35 лет. До 31 декабря 2023 года подать заявку может каждый предприниматель, демонстрирующий лидерство и успех. Победитель национального конкурса будет отобран в феврале 2024 года. Судьи будут оценивать множество факторов, включая рост оборота, прибыльность, лидерские качества, инновации и креативность, а также социальную ответственность и устойчивое развитие. Победитель будет представлять Азербайджан и соревноваться с финалистами других стран на конкурсе EY Global Business Person of the Year, который пройдет в Монако в июне следующего года. Помимо банка ABB, спонсорскую поддержку конкурсу также оказывают компания BP и группа компаний Veyseloglu.

При финансовой поддержке банка АВВ компания EY в пятый раз запускает конкурс «Предприниматель года» в Азербайджане. Предприниматели и бизнесмены, желающие принять участие в конкурсе, уже могут подать свои заявки.

Председатель правления банка АВВ Аббас Ибрагимов отметил: «Этот год является юбилейным годом конкурса EY«Предприниматель года». Этот проект успешно реализуется в Азербайджане уже на протяжении пяти лет, банк АВВ с первых дней поддерживает инициативу и оказывает партнерскую поддержку этому конкурсу. С каждым годом его популярность набирает все больше оборотов. Конкурс становится новым критерием качества и конкуренции в бизнес-среде. Нам импонируют достижения предпринимателей и местных компаний в каждом соревновании. Мы прилагаем немало усилий для поддержки малого и среднего бизнеса в стране и принимаем активное участие в формировании такой полезной традиции для нашего общества».

Бахтияр Асланбейли, вице-президент ВР по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе, сказал: «Мы рады продолжать оказывать поддержку конкурсу EY «Предприниматель года», потому что программа признает и подчеркивает успехи местного предпринимательства. Проведение подобных конкурсов способствует здоровой конкуренции. По этой причине мы уделяем особое внимание поддержке организации подобных соревнований. Развитие местного бизнес-сообщества совпадает с целями BP, направленными на развитие предпринимательства и местных цепочек поставок».

Ильгар Велиев, управляющий партнер компании «EY Азербайджан» по стране, отметил: «Пандемия и геополитические проблемы способствовали глобальным изменениям. Это, конечно же, отразилось на предпринимателях, работающих как в Азербайджане, так и в других странах мира. Данный конкурс достойно оценивает личностей, отдавших предпочтение духу предпринимательства и решивших продолжить свой путь, несмотря на пережитые трудности. Люди, проявившие настойчивость и стойкость, продолжат вдохновлять других и работать, успешно преодолевая спад на рынке и развивая бизнес».

Партнерами конкурса также являются консалтинговая компания Ekvita, Azpromo (Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций), Общественное телевидение, журнал Impact, издаваемый AmCham Азербайджан, журнал Financist и APFM (Ассоциация Профессиональных Финансовых Менеджеров Азербайджана). Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

Более подробную информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, а также позвонив в информационный центр по короткому номеру 937 и на официальной странице банка в Facebook.