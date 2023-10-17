Более 60 человек, в основном сотрудники полиции, были ранены рано утром в среду после того, как группа людей ночью забросала здание генконсульства Израиля камнями, палками и фейерверками. Как передают турецкие СМИ, об этом сообщает администрация губернатора Стамбула.

Толпа собралась возле генерального консульства Израиля в Стамбуле, выкрикивала антиизраильские лозунги, а затем атаковала здание дипучреждения. В частности, митингующие бросали камни и запускали фейерверки по генконсульству Израиля в Стамбуле.

Полиция Стамбула попыталась воспрепятствовать протестующим штурмовать израильское консульство ночью после того, как в результате взрыва в больнице в секторе Газа, по сообщениям местных властей, погибли сотни мирных жителей.

Пятеро демонстрантов были задержаны после того, как они перелезли через полицейские заграждения. Один человек скончался в больнице после сердечного приступа на месте происшествия, говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что протестующие у генконсульства Израиля в Стамбуле разбили окна в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's.